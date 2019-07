Riapre svincolo E45 per Valfabbrica

In anticipo sui tempi previsti, da venerdì 26 luglio, sarà riaperto lo svincolo Valfabbrica-Ancona sulla E45, per l'innesto sulla statale 318 del traffico che proviene da Cesena.

Lo ha annunciato l'Anas spiegando che il cantiere aperto in carreggiata sud tra Collestrada e Lidarno sarà spostato verso nord tra quest'ultima località e Ponte Valleceppi.

Per consentire la prosecuzione dei lavori sarà chiuso anche lo svincolo di Ponte Valleceppi (oltre a quello di Lidarno) in ingresso direzione Roma.

Il completamento di questa fase - spiega l'Anas - è previsto entro il 13 settembre. Poi il cantiere si sposterà tra Ponte Valleceppi e Ponte Felcino.

I lavori prevedono la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il consolidamento degli strati profondi e il rifacimento ex novo della sovrastruttura stradale, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale.