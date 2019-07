Emendamento Lega 'salva' Briccialdi

Approvato al Senato un emendamento al decreto Bonisoli che pone a carico dello Stato la situazione debitoria degli istituti superiori nazionali musicali e delle accademie di belle arti non statali, in attesa di statalizzazione, finanziati da enti locali in condizioni di dissesto finanziario. Presentato dalla Lega, riguarda anche l'ex conservatorio Briccialdi di Terni. "Con questo emendamento è salvo" commenta l'onorevole Barbara Saltamartini, presidente della Commissione attività produttive della Camera e commissario Lega Terni.

"Sono orgogliosa - ha affermato la parlamentare - di avere contribuito a risolvere un annoso e grave problema in cui versava l'istituto di Terni, una realtà di eccellenza per la quale il sindaco Leonardo Latini aveva sollecitato l'intervento del Governo, al fine di individuare uno strumento legislativo idoneo per porre rimedio ad una mancanza nella norma originaria sulla statalizzazione".