Porzi, per la pace servono fondamenta

"La pace è come un edificio, che va costruito dalle fondamenta, solide e affidabili. E queste fondamenta sono rappresentate dalla formazione, ma anche dalle Istituzioni locali che si muovono e devono contribuire alla diffusione di valori di concordia e collaborazione": così la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, che ha partecipato ad Assisi all'apertura della summer school "Building future on peace", organizzato da istituto Giuseppe Toniolo, Azione cattolica italiana, Caritas, Focsiv e da Missio.

"La pace - ha spiegato Porzi - è costantemente in cima all'agenda delle nostre Istituzioni. Come Assemblea legislativa e come Calre vorrei citare la Dichiarazione approvata a Ventotene, nel corso della seconda riunione del comitato permanente della Conferenza delle Assemblee legislative d'Europa".



Data ultima modifica 23 luglio 2019 ore 13:44