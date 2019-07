Paparelli inaugura installazione Fagioli

Inaugurata dal presidente umbro, Fabio Paparelli, nella stazione del Minimetro del Pincetto a Perugia, la realizzazione di Marco Fagioli, vincitore due volte del Compasso d'oro Adi, dedicata al tema dello sviluppo urbano, ma in chiave di design con cui la Regione si è presentata al Fuorisalone 2019 a Milano.

L.U.C.E. Pubblica, Luoghi Urbani Crescono Esperienze nasce e si sviluppa - spiega Palazzo Donini - valorizzando quella dimensione culturale, storica, artistica e naturale a cui l'Agenda urbana si ispira. Cinque volumi luminosi in vetroresina trasparente che ritraggono particolari anatomici come muscoli e tendini ispirati alle sculture di uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento italiano, Michelangelo progettati come illuminazione pubblica e come spazi di socialità e di incontro. È dalla storia dell'arte italiana e dalla valorizzazione territoriale che nasce questo progetto di sviluppo urbano grazie all'utilizzo di fondi europei.