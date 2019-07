Barberini torna a intervenire Assemblea legislativa

L'ex assessore regionale alla Sanità Luca Barberini è tornato a far sentire la sua voce in Assemblea legislativa. Per la prima volta dopo le dimissioni per essere stato coinvolto nell'indagine sui presunti concorsi 'pilotati' all'ospedale di Perugia.

Barberini intervenuto durante la seduta dedicata al rendiconto della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

Difendendo le scelte "grazie alle quali riusciamo ad avere un sistema sanitario regionale di livello".

"Che il nostro sistema sanitario sia di livello - ha sottolineato l'ex assessore - ce lo dicono tutte le certificazioni possibili e immaginabili, ma anche organismi e certificatori che non appartengono alla nostra sfera politica.

L'attuale Governo, notoriamente non vicino al centro-sinistra, ha confermato che il sistema sanitario umbro ha equilibrio e qualità nei servizi assistenziali".



Data ultima modifica 23 luglio 2019 ore 14:07