Volantino su Marini, Regione valuta azione legale

La Presidenza della Regione ha attivato l'ufficio legale "al fine di assumere tutte le iniziative legali a tutela dell'immagine dell'amministrazione" dopo che il proprio logo è apparso su un volantino legato alla Todi Sagrantino cup di mongolfiere nel quale compare una foto dell'ex presidente della Regione Catiuscia Marini e frasi nei suoi confronti ritenute offensive. Lo ha reso noto Palazzo Donini.

"Nel chiedere agli uffici, come avevo annunciato già con un mio post su Facebook - ha spiegato il presidente della Region Fabio Paparelli -, di avviare le procedure per la revoca del patrocinio della Sagrantino Cup, all'interno della quale si svolge il Balloon challange trophy che ha visto uno dei suoi organizzatori rendere pubblicamente dichiarazioni diffamatorie nei confronti di Marini, abbiamo constatato che, addirittura, la Regione Umbria non ha concesso alcun patrocinio per l'edizione 2019". Si tratta, dunque - prosegue la nota -, di un utilizzo del logo della Regione "non autorizzato".



Data ultima modifica 22 luglio 2019 ore 19:07