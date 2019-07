Carfagna, toto nomi non ci appassiona

"Non c'è passione" da parte di Forza Italia al toto nomi per la candidatura del centro-destra alla presidenza della Regione Umbria, territorio "che ha bisogno di idee, progetti, programmi e una grande visione per il futuro". Lo ha sottolineato la coordinatrice nazionale on. Mara Carfagna a margine di una conferenza stampa di FI, a Perugia.

"L'amministrazione migliore al governo della nostra regione" il tema dell'incontro. Presenti la coordinatrice regionale on.

Catia Polidori, il capogruppo in Assemblea legislativa Roberto Morroni e i parlamentari Raffaele Nevi e Fiammetta Modena, insieme al sindaco del capoluogo Andrea Romizi.

"Questa è una regione profondamente ferita - ha detto ancora Carfagna - da una crisi economica qui sentita moltissimo, dal terremoto, e sappiamo quanto stenti a partire la ricostruzione, dalla mancanza di infrastrutture e da una gestione opaca della cosa pubblica. Chi ha veramente a cuore le sorti dell'Umbria deve farsi carico del bisogno di cambiamento".