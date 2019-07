Volantino con foto Marini, enti locali si dissociano

E' polemica a Todi per un volantino per la la Sagrantino cup di mongolfiere con una foto della ex presidente della Regione Catiuscia Marini, Pd, recentemente dimessasi, e frasi ritenute offensive nei suoi confronti. Propone l'immagine della ex governatrice, in occasione di uno degli ultimi voti in Consiglio, con la scritta "l'indiavolita". "La vita è come una ruota - è riportato -, oggi gira bene a te e domani a me, e non appena il mio evento decollerà la tua carriera politica sarà finita".

Il sindaco di Todi Antonino Ruggiano, FI, ha subito revocato patrocinio e contributo. Stessa posizione dell'attuale presidente della Regione Fabio Paparelli il quale ha auspicato "che tutti i sindaci dei Comuni che patrocinano il Todi Sagrantino Cup, le istituzioni Provinciali e le imprese che la finanziano, prendano le immediate distanze".

"Vado avanti" ha quindi replicato l'organizzatore, Ralph Shaw. "Il volantino - ha aggiunto - non è diffamatorio e la Marini ce l'ha sempre avuta con me".



"Non c'entra la Marini" ha spiegato Ruggiano interpellato dall'ANSA. "Con le istituzioni - ha aggiunto -, se le guido io non si fa politica di parte. Sono di tutti. Poi ognuno la pensa come gli pare e ha le sue idee ma le distribuisci senza il simbolo del Comune". E apprezzamento per la posizione è stato espresso su Facebook da Marini. "Voglio ringraziare pubblicamente il sindaco Ruggiano e la Giunta comunale di Todi - ha scritto - per avere mostrato fermezza su una squallida vicenda. E non penso solo alla mia persona, abituata nel tempo a costruirsi una forte corazza contro questi vili e ripetuti attacchi, ma alle altre persone che con questo gesto del Comune sanno che esiste un limite alla denigrazione e alla violenza verbale che può essere più distruttiva di quella fisica". "Voglio esprimere anche pubblicamente, cosa che ho fatto già in privato, i miei complimenti al sindaco Antonino Ruggiano, per essere stato, in tempi dove insulto e volgarità sono utilizzate con troppa disinvoltura anche dagli esponenti della politica, un richiamo al rigore e alla correttezza" ha scritto sempre su Fb la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, Pd. "Le contrapposizioni politiche - ha aggiunto - non dovrebbero mai scadere a questi livelli". Si "dissociano" dal volantino con l'immagine dell'ex presidente umbra Catiuscia Marini alcuni degli sponsor della Todi Sagrantino cup di mongolfiere. Lo hanno fatto con una dichiarazione all'ANSA del loro legale, l'avvocato Luca Maori, lui stesso appassionato di volo. "Affermazioni personali delle quali eventualmente risponderà lui" ha detto ancora il legale. "Tutto questo - ha affermato l'avvocato Maori riportando la posizione degli sponsor - non deve però mettere a rischio o tanto meno far saltare la manifestazioni che richiamerà nel tuderte oltre 400 persone. Sarebbe un danno enorme per l'indotto del turismo. Una cosa sono le affermazioni dei singoli - ha concluso l'avvocato Maori -, un'altra l'interesse collettivo".

