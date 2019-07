Sanità, Giunta Umbria sblocca i concorsi

(ANSA) - PERUGIA, 19 LUG - La Giunta regionale dell'Umbria, su proposta dell'assessore alla sanità Antonio Bartolini, ha approvato il primo sblocco delle procedure selettive e concorsuali programmate nelle aziende sanitarie umbre. "L'atto - ha detto - rappresenta un primo sblocco dei concorsi per la copertura di profili sanitari che hanno carattere di necessità ed urgenza e di indifferibilità per assicurare la piena operatività dei servizi a tutela della salute dei cittadini. Il provvedimento consente l'avvio di 34 concorsi per la copertura di complessivi 86 posti".

"La Giunta regionale - ha ricordato - ha demandato ad un gruppo di lavoro istituito a Villa Umbra la redazione delle Linee guida per le procedure concorsuali al fine di garantire l'assoluta trasparenza ed imparzialità nello svolgimento delle prove.

Proprio in questi giorni ci è arrivato un primo lavoro conclusivo che ci ha permesso di individuare le tipologie da mettere a concorso e quindi di rimuovere per queste il blocco delle procedure di selezione". "Le selezioni - ha concluso l'assessore - avverranno sotto la supervisione dei responsabili dell'anticorruzione". (ANSA).