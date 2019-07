Carabiniere ferito da un colpo pistola

(ANSA) - TERNI, 19 LUG - Un carabiniere è rimasto ferito a una gamba, a Terni, sembra in modo non grave, da un colpo di pistola che lo ha raggiunto dopo che un uomo - fermato per un normale controllo - aveva dato in escandescenze. Quest'ultimo è stato bloccato e portato via dal 118.

I carabinieri erano giunti in supporto alla polizia dopo che l'uomo aveva cominciato a colpire i poliziotti con calci e pugni. Nel frangente sono stati esplosi in tutto quattro colpi di pistola. La dinamica non è ancora chiara.

L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata in pieno centro cittadino, nei pressi della rotatoria di via Eugenio Chiesa. L'uomo era stato fermato per un controllo da una volante della polizia, ma - in base alle prime informazioni - ha dato in escandescenze. I poliziotti hanno quindi chiesto il supporto dei carabinieri. In tutto, come detto, sarebbero partiti quattro colpi. L'uomo - è una delle ipotesi - sembra possa essersi impossessato di un'arma di servizio, durante il parapiglia. Infine è stato bloccato e, viste le condizioni di alterazione, accompagnato in ospedale dal 118.

Data ultima modifica 19 luglio 2019 ore 13:46