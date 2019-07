Sala cinema in ospedale Terni

L'ospedale di Terni può ora 'vantare' una delle poche sale cinematografiche ospedaliere presenti in Italia: è stata infatti inaugurata quella da otto posti dedicata ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria.

Il progetto 'Cinema in pediatria' è stato reso possibile grazie alla maxi raccolta promossa dall'associazione I Pagliacci. Circa 32 mila gli euro, 23 mila dei quali utilizzati per allestire la stanza insonorizzata, di circa 24 metri quadrati, che funge anche da ludoteca. Le risorse restanti sono state utilizzate per acquistare attrezzature per la Terapia intensiva neonatale e la Radiologia, oltre che per finanziare un soggiorno al mare per i bambini del centro Baobab.

"Un grande ringraziamento - ha detto Alessandro Rossi, presidente dell'associazione I Pagliacci e dell'Auser - va all'Ast e ai suoi dipendenti, che hanno donato oltre 14 mila euro, alla Ternana calcio e ai tifosi Hic Svnt Ferae e agli oltre 100 soggetti che con la loro generosità hanno contribuito a realizzare quest'opera in poco più di otto mesi".

Presenti al taglio del nastro l'ex dg del Santa Maria, Maurizio Dal Maso, primo sostenitore di questo innovativo progetto, il presidente della Regione Fabio Paparelli, l'assessore regionale alla Sanità Antonio Bartolini, l'assessore comunale al Welfare Marco Celestino Cecconi e il direttore di stabilimento di Ast, Massimo Calderini.