Prima pietra monastero monaci a Norcia

La prima pietra del nuovo monastero dei monaci benedettini di Norcia verrà posata giovedì mattina in San Benedetto in Monte, località non distante da Norcia dove la comunità claustrale ha trovato rifugio dopo il sisma del 2016.

La distruzione della Basilica e dell'adiacente monastero in piazza San Benedetto aveva subito suggerito ai monaci di trasferirsi sulla collina dove hanno realizzato una struttura dove vivere e dato avvio al restauro dell'antico convento dei cappuccini.

Oggi pomeriggio il priore padre Benedetto Nivakoff e l'intera comunità benedettina hanno accolto decine di fedeli aprendo così i festeggiamenti liturgici in onore del santo patrono d'Europa, che proseguiranno domani mattina proprio con la posa della prima pietra di quello che sarà il nuovo monastero di San Benedetto, in attesa che venga recuperato anche quello nel centro storico della città.