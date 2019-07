Arrestato per spaccio di droga a 16 anni

Viene ritenuto dagli investigatori uno dei più attivi pusher impegnati nella piazza di Santa Maria degli Angeli, per la cessione di cospicui quantitativi di cocaina nei confronti di una nutrita clientela, un ragazzo di 16 anni arrestato dai carabinieri nell'ambito delle indagini relative all'operazione "Cocktail" che il 29 maggio scorso aveva portato all'esecuzione di sette misure di custodia cautelare e a un arresto in flagranza per spaccio di droga. A seguito di richiesta avanzata dal sostituto procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, il gip del medesimo Tribunale ha disposto per il minorenne la misura cautelare del collocamento in comunità.

Il sedicenne, secondo quanto riferito dai carabinieri - in più occasioni è stato notato spostarsi per le vie cittadine in bicicletta e consegnare le dosi di cocaina nascoste nei calzini.

Il ragazzo ora si trova presso una comunità lontana da Assisi, affidato alle cure degli educatori.