Anche tre bambini coinvolti incidente, illesi

Anche tre bambini sono rimasti coinvolti, rimanendo comunque illesi, in un incidente stradale avvenuto lungo la Flaminia nei pressi del bivio per Strettura, nel territorio di Spoleto.

La Fiat Multipla sulla quale viaggiavano con i genitori in direzione Terni, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, si è scontrata con una Dacia proveniente dalla corsia opposta. La Fiat, dopo essere finita fuori strada, si è poi ribaltata.

Nessuno è rimasto ferito, anche se la famiglia ha deciso di recarsi per accertamenti all'ospedale Santa Maria di Terni.

Sul posto, oltre alla polstrada, il 118 e i vigili del fuoco.