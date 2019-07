Squarta, a Perugia groviglio di cantieri

"Perugia, il capoluogo della regione, è stretta in questi giorni in un groviglio di cantieri che stanno trasformando la E45 e le altre strade di grande comunicazione in autentiche trappole per gli automobilisti. E a farne le spese non sono solo i pendolari e i perugini, che trascorrono ore sotto il sole cercando di percorrere pochi chilometri, ma anche turisti e lavoratori che percorrono gli importanti assi viari che si snodano intorno a Collestrada e al nodo di Perugia": a denunciarlo è Marco Squarta, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e portavoce del centrodestra in Assemblea legislativa. Il quale parla delle molte segnalazioni ricevute "da coloro che hanno la sfortuna di dover transitare sulle malconce strade che attraversano il capoluogo".

"Se vanno salutati con soddisfazioni i cantieri aperti da Anas per superare criticità ormai annose - rileva Squarta - non possiamo evitare di notare che i tempi e le modalità di allestimento dei cantieri appaiono del tutto migliorabili".