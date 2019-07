Apecchiese, sopralluogo e appello per guida sicura

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO PERUGIA, 8 LUG - "Il tema della sicurezza stradale merita attenzione, con le forze dell'ordine e di polizia siamo costantemente impegnati su questo fronte e adesso che si avvicina l'esodo estivo c'è ancora più cura nei controlli. Dall'altra parte occorre, però, che anche le persone alla guida rispettino quelle regole minime ed essenziali per la salute propria e quella degli altri. L'uso del cellulare e l'assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida sono solo alcune delle cause di incidenti gravi che dobbiamo evitare". Lo ha detto il prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, nel corso dell'incontro-sopralluogo con le forze dell'ordine, istituzioni, Anas, rappresentanti delle associazioni automobilistiche e motociclistiche, per sensibilizzare sulla sicurezza della circolazione in generale e della SR 257 "Apecchiese" in particolare.

L'iniziativa ha consentito anche di fare il punto sui lavori di manutenzione straordinaria della strada, appena conclusi.



Data ultima modifica 08 luglio 2019 ore 16:02