Tregua del caldo in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 7 LUG - Il grande caldo concede una tregua all'Umbria. Le temperature massime oggi non hanno superato in pianura i 35 gradi e per le giornate di martedì e mercoledì è previsto un sensibile calo per la possibilità di rovesci e temporali che sono previsti in regione dal Centro funzionale della Protezione civile.

Fenomeni che lunedì sono attesi tra la tarda mattinata e il pomeriggio, ma in serata la tendenza sarà quella di un rapido miglioramento. Per martedì 9 luglio sono attesi rovesci nelle zone appenniniche, mercoledì le piogge potrebbero interessare gran parte dell'Umbria con un sensibile calo delle temperature massime.