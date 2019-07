Sperimentale,concerto per Ugo Gregoretti

(ANSA) - PERUGIA, 6 LUG - Il regista Ugo Gregoretti, morto venerdì a Roma "è nel cuore" del Teatro lirico sperimentale di Spoleto, di cui è stato collaboratore e amico, e che dedica alla sua memoria il concerto dei giovani cantanti in programma sabato 6 nella Sala Pegasus alle ore 18.

Gregoretti - che l'Istituzione musicale spoletina "ricorda con affetto" - ha insegnato al Teatro lirico in occasione di vari Corsi di avviamento al debutto per giovani cantanti lirici mettendo poi in scena diverse produzioni in qualità di regista in occasione della Stagione lirica sperimentale di Spoleto e dell'Umbria organizzata dallo stesso Tls: Il barbiere di Siviglia di Rossini nel 1983 e successivamente L'elisir d'amore di Donizetti in due diversi allestimenti nel 1984 e nel 1994; nell'ambito dell'opera settecentesca, curò la regia di Il Filosofo di Campagna di Baldassarre Galuppi nel 2002. Lo Sperimentale ricorda inoltre la sua conduzione al Teatro Nuovo, nel 1996, del Concerto per il cinquantenario dello stesso Teatro lirico.