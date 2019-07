Top Of The Pid, premio alle imprese 4.0

(ANSA) - PERUGIA, 4 LUG - Scade il 31 luglio il termine per presentare domanda di partecipazione al Premio "Top Of The Pid", organizzato e promosso da Unioncamere, nell'ambito del progetto "Pid - Punto Impresa Digitale". La Camera di commercio di Perugia ricorda che "Top Of The Pid" premia le singole imprese o i gruppi di imprese che, grazie anche ai servizi erogati dai Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio, hanno realizzato o stanno realizzando un progetto di innovazione in chiave Impresa 4.0 per migliorare le proprie performance in uno dei seguenti ambiti: circular economy, manifattura intelligente e avanzata, sociale, servizi-commercio-distribuzione-turismo, nuovi modelli di business 4.0. I vincitori potranno dare visibilità ai loro progetti innovativi e raccontare la propria esperienza in eventi e fiere dedicati all'innovazione e al digitale di rilevo nazionale e attraverso apposite iniziative sui canali social. Le imprese vincitrici saranno selezionate entro il 18 ottobre 2019.Per candidarsi, le imprese devono compilare, firmare digitalmente e inviare alla mail premiopid@unioncamere.it la domanda di candidatura entro mercoledì 31 luglio 2019.