Droga, scoperto traffico internazionale

(ANSA) - PERUGIA, 3 LUG - Sequestrati 70 chilogrammi di marijuana a Perugia. L'operazione, che ha portato al fermo di un cittadino cinese, è stata eseguita dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo umbro con il coordinamento della locale procura della Repubblica e avrebbe permesso di scoprire una presunta associazione a delinquere a carattere transnazionale dedita al traffico internazionale di stupefacenti. La base operativa sarebbe stata a Perugia ma con ramificazioni in Lombardia.

La marijuana proveniva dalla Spagna, confezionata in 11 pacchi e inviata a ignoti cittadini cinesi domiciliati nel capoluogo umbro. Le scatole rintracciate, in apparenza del tutto anonime - fanno sapere gli uomini delle Fiamme gialle - celavano grandi quantitativi di marijuana, confezionata all'interno d'involucri sottovuoto. Le indagini hanno permesso di accertare che la droga, solamente in transito in Italia, era in realtà destinata al mercato inglese.