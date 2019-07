A Foligno primo assessore alla Quintana

(ANSA) - PERUGIA, 3 LUG - Un assessore con delega specifica per la Quintana, a Foligno: Decio Barili, già priore del rione La Mora, ha ricevuto questo incarico dal sindaco Stefano Zuccarini "non perché vuole essere un disimpegno da parte del sindaco - ha spiegato oggi il primo cittadino a Palazzo Candiotti, sede dell'Ente Giostra della Quintana, presenti i priori dei dieci rioni - ma ci sarà ancora maggiore attenzione, mi affiancherà. Aumenta la sensibilità dell'amministrazione che dice: c'è un nuovo punto di riferimento".

Il presidente dell'Ente Giostra della Quintana, Domenico Metelli, ha messo l'accento sul fatto che "la Quintana non aveva mai avuto un assessore con delega specifica. E' importante non far calare mai l'attenzione". Decio Barili ha ricordato che l'articolo 23 dello Statuto indica i termini dell'impegno del Comune per la manifestazione, per quanto riguarda le risorse economiche, logistiche organizzative ma anche della sua promozione.