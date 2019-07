In tanti a Castelluccio per fioritura

(ANSA) - PERUGIA, 30 GIU - "Le tante persone che oggi sono salite a Castelluccio per ammirare la fioritura ci danno speranza e fiducia per il futuro": è quanto ha detto all'ANSA l'assessore al turismo del Comune di Norcia, Giuseppina Perla.

"Purtroppo - ha aggiunto - resta il nodo dei parcheggi che a Castelluccio non è mai semplice da sciogliere, ma vedere il Pian Grande e il borgo invasi dai turisti fa bene al cuore e soprattutto a chi qui lavora con i ristoranti e i negozi". Perla si è detta "molto soddisfatta per questo primo vero weekend di fioritura, anche se il top lo si raggiungerà il prossimo fine settimana e quindi invitiamo tutti - ha aggiunto - a raggiungerci per ammirare uno degli spettacoli naturali più incredibili al mondo". "La ripresa post sisma - ha sottolineato ancora - passa, oltre che dalla ricostruzione degli edifici, anche dalle presenze turistiche".



