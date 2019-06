Modena, anche ipotesi Romizi per Regione

"Dando per scontata la vittoria del centro destra alle elezioni regionali, per l'Umbria non viene avvertito però come un problema serio quello delle competenze da mettere in campo": lo ha detto la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena nel corso di una sua conferenza stampa a Perugia convocata per fare un bilancio sulla sua attività parlamentare. Commentando l'ipotesi di una candidatura del sindaco del capoluogo umbro Andrea Romizi alla presidenza, ha detto che "questa è presa in considerazione da tempo". "Ma la scelta spetta prima di tutto ad Andrea - ha aggiunto - e comunque le candidature passano prima per equilibri nazionali".

"Andremo forse a governare un ente importante dopo 70 anni - ha ribadito la senatrice Modena - e quindi bisogna prendere come principale la questione delle competenze. Non si ha ben chiaro, mi pare di capire, che tipo di responsabilità sia, c'è un governo vero e proprio da strutturare".



