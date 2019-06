"Incontri indimenticabili" a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - "Incontri indimenticabili" con la mostra "Unforgettable Umbria". L'eccezionale presenza in palazzo Baldeschi a Perugia di tanti artisti di fama internazionale che nel secondo Novecento hanno scelto di vivere in Umbria o di lasciarvi una duratura memoria - tra gli altri, Calder, Capogrossi, Klein, Dorazio, Boetti, Pepper, oltre naturalmente ai due grandi umbri Burri e Leoncillo - offre un'opportunità straordinaria per comprendere varietà di percorsi, narrazioni e poetiche dell'arte contemporanea.

La Fondazione CariPerugia Arte ha così organizzato un programma di "visite d'autore" in compagnia di un ospite speciale, che converserà con uno dei tre curatori della mostra. Gli esperti in dialogo guideranno alla lettura delle opere e dei fenomeni del contemporaneo.

Il primo appuntamento, il 27 giugno, avrà come protagonisti il curatore della mostra Paolo Nardon che dialogherà con Giancarlo Partenzi, Presidente del Ciac - Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno.



