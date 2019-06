Amici della Musica-Fondazione Cucinelli rinnovano la sinergia

(ANSA) - PERUGIA, 21 GIU - Collaborazione vincente non si cambia. Amici della Musica di Perugia e Fondazione Cucinelli rinnovano anche quest'anno la sinergia per la stagione concertistica 2019/2020 a Perugia e a Solomeo. L'inaugurazione congiunta della stagione musicale - composta di 30 concerti di elevata qualità artistica, di cui 18 per la Stagione degli Amici della Musica, due Family Concert, e dieci concerti per la Fondazione Cucinelli - andrà in scena nella Basilica di San Pietro a Perugia, domenica 20 ottobre con la prestigiosa Camerata Salzburg e il duo pianistico Yaara Tal & Andreas Groethuysen. Dal 20 ottobre 2019 al 23 maggio 2020 molti saranno gli appuntamenti di musica da camera, musica sinfonica, recital pianistici, musica sacra, con un'offerta musicale ricca ed eterogenea, tra i teatri Morlacchi e Cucinelli, la sala dei Notari e il ritorno all'Auditorium San Francesco al Prato.



