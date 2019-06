Lavora per ditta esterna operaio ferito

E' dipendente di una ditta esterna l'operaio rimasto gravemente ferito dopo un incidente avvenuto nello stabilimento di una fornace a Dunarobba, nel comune di Avigliano Umbro dove risiede. Era impegnato in lavori di riparazione di alcune finestre sul tetto dell'azienda quando - per cause in corso di accertamento - è caduto da un'altezza di circa 10 metri.

A seguito dell'incidente Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil hanno indetto uno sciopero immediato per l'intera giornata lavorativa, all'interno della Fornaci Briziarelli Marsciano di Dunarobba, invitando le maestranze a sospendere immediatamente l'attività lavorativa. Hanno inoltre dichiarato aperto lo stato di agitazione presso l'impianto, riservandosi di comunicare ulteriori forme di protesta.