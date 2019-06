Cisterna perde olio su Autosole

Italia – Brasile 0-1. La sfida delle azzurre per il primo posto del girone. DIRETTA

Brasiliane in vantaggio: Marta segna al 74' su calcio di rigore. La posta in palio della nazionale femminile di calcio è il primo posto nel girone C dei mondiali. Basta un punto per qualificarsi agli ottavi come prime del raggruppamento.