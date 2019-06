Fondi Regione a percorsi ciclo-pedonali

La Giunta regionale ha programmato le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la coesione 2014-2020 (Fsc) assegnate al territorio umbro per un importo totale di 13,89 milioni di euro, destinate alla "Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e sistemi di accesso ai centri storici" e ad "Interventi di rigenerazione urbana". Ne dà notizia il presidente della Regione, Fabio Paparelli.

"Nello specifico - ha sottolineato Paparelli -, 7 milioni di euro sono stati destinati ad interventi strategici per il territorio umbro e di rilevante interesse pubblico, volti alla realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e sistemi di accesso ai centri storici, mentre 6,89 milioni a tutti i 36 Comuni dell'Umbria non ricompresi nell'Agenda urbana, nelle Aree interne e nell'Iti Trasimeno per interventi che dovranno riguardare il patrimonio edilizio e infrastrutturale pubblico".



