Ultima apertura straordinaria trasfusionale

Ultima apertura straordinaria fino al termine dell'estate, domenica 16 giugno, per il centro raccolta sangue del Servizio immuno-trasfusionale dell'ospedale di Terni.

Chiunque decidesse anche all'ultimo momento di donare il sangue potrà quindi presentarsi direttamente al centro trasfusionale, senza più bisogno di prenotare, dalle 8 alle 10 per l'accettazione.

"Per quanto non ci sia al momento carenza di sangue - spiega il dottor Augusto Scaccetti, direttore del servizio - è importante prepararsi a tenere stabili le scorte in vista dei mesi estivi, in cui normalmente, in parte per le alte temperature e in parte per le partenze per le vacanze, si registra sempre un fisiologico calo delle donazioni".

Il centro rimane aperto tutti gli altri giorni, dal lunedì al sabato, con accettazione dalle 7,30 alle 11. (ANSA).