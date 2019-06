Squarta, bene pene più severe per truffe ad anziani

"E' giusto aumentare le pene contro chi truffa gli anziani. Si tratta di reati abietti e umilianti per chi subisce frodi, imbrogli e contratti capestro.

In Umbria capitano spesso tranelli del genere in danno dei vecchietti e per questo motivo sono favorevole al disegno di legge che modifica il Codice penale introducendo misure in materia di circonvenzione": lo ha detto il portavoce del centrodestra in Assemblea legislativa, Marco Squarta. Secondo il quale "oltre alle campagne di prevenzione è utile mettere in campo tutti gli sforzi possibili, anche in termini repressivi, per estirpare il fenomeno".

"Nella nostra regione - spiega il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale - carabinieri e polizia sono impegnati nella lotta contro chi inganna le persone non più giovani approfittando del loro stato di salute malferma, della scarsa lucidità e della solitudine. Si va dai finti contratti alle false donazioni passando per le richieste di denaro e prospettive di vincita alla lotteria".