Ufficializzata rielezione Romizi

Andrea Romizi è stato ora riconfermato anche formalmente sindaco di Perugia. L'esponente di Forza Italia guiderà quindi il capoluogo umbro per i prossimi cinque anni.

La rielezione è stata ufficializzata, con la proclamazione da parte del presidente dell'Ufficio elettorale centrale del sindaco e del Consiglio Comunale, uscito dalle urne il 26 maggio. Romizi risulta, dunque, eletto al primo turno con 52.009 voti validi.

Insieme a lui, siederanno in Consiglio, per la maggioranza, sei consiglieri della Lega, cinque della lista Progetto Perugia e altrettanti di Fratelli d'Italia; due di Perugia civica, due di Forza Italia e un consigliere di Blu.

Per l'opposizione, il candidato sindaco Giuliano Giubilei ha ottenuto 23.124 voti validi. Riguardo alle liste che lo hanno sostenuto sei consiglieri sono andati al Pd, con 14.631 voti di lista, e due alla lista civica Idee Persone Perugia, per la quale i voti complessivi sono stati 5.133.