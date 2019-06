Debutto Savogin apre il Todi festival

Sarà l'atteso debutto teatrale del campione di poetry slam Simone Savogin con "Via!" ad aprire il 24 agosto la 33/a edizione del Todi Festival. Che si chiuderà il primo settembre con Simone Cristicchi in uno spettacolo per celebrare i suoi 14 anni di musica e spettacolo.

Savogin "una scommessa" e il secondo una vera e propria "chicca" come ha definito i due spettacoli Eugenio Guarducci, per la quarta volta consecutiva chiamato alla direzione artistica del Festival, nel corso di una conferenza stampa a Perugia. Affiancato dal sindaco di Todi Antonino Ruggiano, ha presentato l'edizione 2019 della kermesse di teatro, musica, danza, letteratura e arti visive, ideata e fondata da Silvano Spada. Per un Festival che ha sempre rivendicato dinamismo, novità e freschezza e che conferma e rafforza il suo indirizzo verso opere inedite, debutti e prime nazionali con la contaminazione tra generi, Guarducci ha quindi parlato dell'importanza di un "necessario processo di de-aristocratizzazione dell'arte".