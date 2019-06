In Umbria quattro sindaci centro destra, uno a centro sinistra

Il centro destra si impone nei ballottaggi per i sindaci di alcune delle principali città umbre. Conquistando città simbolo come Foligno e Orvieto ma anche Marsciano e Bastia Umbra (e già governa a Perugia e Terni). Il centro sinistra si conferma solo a Gubbio.

In base ai risultati definitivi del ministero dell'Interno, Stefano Zuccarini, centro destra, con il 55,99% dei voti è il nuovo sindaco di Foligno (superato Luciano Pizzoni 44,01).

Roberta Tardani, 57%, si impone a Orvieto (con l'uscente Giuseppe Germani al 43%), Francesca Mele, 63,47%, guiderà il Comune di Marsciano (battuto Stefano Massoli 36,53) e Paola Lungarotti,58,06%, quello di Bastia Umbra (sconfitto Lucio Raspa 41,94%).

Il centro sinistra si conferma invece solo a Gubbio con il sindaco uscente Filippo Mario Stirati, 59,28%, che ha superato Marzio Presciutti Cinti, 40,72%.

In Umbria si voterà nei prossimi mesi, probabilmente in autunno, per la Regione dopo le dimissioni della presidente Catiuscia Marini, Pd.