Ciclisti da Norcia a Castelluccio

Da Norcia a Castelluccio in bici per "Un abbraccio ai Sibillini". Un centinaio di ciclisti si sono dati appuntamento in piazza San Benedetto per dare vita alla cicloturistica d'epoca di gruppo fino sul Pian Grande e da lì al piccolo borgo terremotato dell'Appennino umbro-marchigiano.

"La vostra presenza qui rappresenta quella che era la nostra normalità prima del sisma - ha detto il sindaco Nicola Alemanno ai partecipanti - ma se ora trovate una città e un territorio che stanno reagendo è anche grazie a voi che non ci avete mai lasciato soli".

Accanto al sindaco per salutare i gruppi di ciclisti arrivati da Anghiari, Arezzo, Bolsena, Cesena, Cortona, Firenze, L'Aquila, Marciano, Perugia e Tolentino, anche l'assessore al Turismo Giuseppina Perla.