Al via i Gr.Est della diocesi di Perugia

Saranno 32 i Gr.Est, i gruppi ricreativi estivi per ragazzi promossi dalla diocesi di Perugia-Città della Pieve da lunedì 10 giugno.

Per trovarli sul territorio è disponibile anche un servizio su Internet, "Cerca l'oratorio più vicino a casa tua" all'indirizzo www.perugiagiovani.net/portfolio-item/grest-2019 dove sono disponibili informazioni su luoghi, date, referenti, contatti e altro. Tante - ricorda la diocesi - sono le offerte "Gr.Est. 2019", da Tavernelle a Sant'Egidio, da Ponte San Giovanni a Castiglion del Lago, da Città della Pieve a Colombella, da Perugia centro alle sue periferie, dal lago Trasimeno alle pendici del Monte Subasio e lungo il corso del Tevere. Tutti promossi annualmente dal Coordinamento oratori perugini del quale è responsabile don Riccardo Pascolini. Il quale, ospite della trasmissione "Gocce di carità" di Umbria Radio in Blu ha sottolineato come questi riescano "a rispondere in modo competente, gioioso, festoso e bello a tutto ciò che è il tempo dopo la fine della scuola".