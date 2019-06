Laliscia tedofora 'equestre' Universiadi

E' l'unica esponente delle discipline equestri scelta come tedoforo per la 30/a edizione delle Universiadi estive, in programma dal 3 al 14 luglio a Napoli, l'umbra Costanza Laliscia. La campionessa del Fuxiateam e dell'endurance italiano porterà la fiaccola martedì 11 luglio nella tappa di Assisi.

Insieme a Laliscia ci saranno la campionessa di taekwondo Giada Al Halwani, l'argento olimpico e campione di canottaggio Bruno Mascaregnas e il campione olimpico di pugilato Roberto Cammarelle.

La tappa di Assisi sarà la quarta di un percorso iniziato il 4 giugno a Torino che si concluderà il 3 luglio allo stadio San Paolo di Napoli. A soli 19 anni, Costanza Laliscia rappresenterà quindi la Federazione italiana sport equestri forte di due Campionati italiani assoluti (2016, 2017), tre Campionati italiani junior (2014, 2015, 2018), due medaglie d'argento ai Campionati italiani assoluti (2018, 2019), una d'argento ai Campionati italiani junior(2019), una d'argento a squadre ai Campionati europei (2017), una d'argento (2016) e una di bronzo ai Campionati europei junior (2014), che si aggiungono alla vittoria del FEI Young riders world endurance ranking 2016. "Portare la fiaccola delle Universiadi di Napoli - commenta Costanza, iscritta al primo anno della facoltà di Scienze motorie e sportive dell'Università di Perugia - è un onore speciale, che mi preparo a vivere testimoniando i valori non solo dello sport, ma anche quelli della cultura e dell'impegno dei giovani nello studio e nella formazione. Un onore unico tanto più alla luce del fatto che assolverò a questo compito insieme ad altri grandi campioni dello sport italiano e lo farò in una città come Assisi, simbolo della pace nel mondo, della tolleranza e dell'integrazione fra popoli e culture diverse".