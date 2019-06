Formazione 4.0 centro congresso Aidp

Boom di soft skills, e-learnig e metodi digital; cambiamento dei contenuti e delle modalità di apprendimento della formazione nell'era digitale, e quindi sempre più Formazione 4.0, con il motto delle aziende che ormai è "il dipendente deve potersi formare anywhere, anytime and anyhow": i risultati dell'ultima ricerca dell'Associazione italiana per la direzione del personale sulle trasformazioni in atto nei processi di formazione sono stati presentati ad Assisi in occasione del 48/o congresso nazionale Aidp.

Il messaggio di fondo e il tema guida dell'appuntamento, dal titolo "Intelligenza artificiale, intelligenze umane: quando il plurale fa la differenza", è quello di una "imprescindibile" convergenza complementare di due intelligenze, umana e artificiale" relativamente al futuro del lavoro. Confronto che si tiene in Umbria grazie alla sezione regionale Aidp presieduta da Adriana Velazquez che ha avviato i lavori della prima giornata insieme alla presidente nazionale Isabella Covili Faggioli.