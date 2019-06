Quindicenne trovata con 20 gr. di droga

(ANSA) - TERNI, 6 GIU - E' stata trovata in possesso di numerose dosi di cocaina, hascisc e marijuana, per un peso complessivo di oltre 20 grammi, una quindicenne di Terni arrestata nei giorni scorsi dalla guardia di finanza del posto.

La giovane - spiega una nota - è stata destinataria di una misura cautelare presso una comunità fuori regione.

A questo arresto ha fatto seguito, sempre da parte delle fiamme gialle ma nell'ambito di un'altra operazione, quello di un altro ternano, scoperto dopo aver tentato di nascondere più di un etto di cocaina nel giardino di casa. I militari, in particolare, erano impegnati a monitorare una precisa zona della città, interessata da 'viavai' sospetti di cittadini stranieri di diverse nazionalità, quando hanno individuato il luogo in cui avveniva lo spaccio da parte dell'uomo, già inquisito in passato per precedenti specifici, sorpreso a scavare una buca nel giardino. La perquisizione in casa ha consentito di scoprire la droga, in un barattolo nascosto sotto terra e coperto da un vaso di fiori.