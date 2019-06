Regione Umbria, ricostruzione subito

"Non sono più rinviabili interventi normativi che possano far riprendere la ricostruzione post-terremoto in Umbria ed in tutta l'area del centro Italia colpita dagli eventi sismici del 2016. Auspichiamo quindi che il Governo mantenga fede ai reiterati impegni assunti in questi mesi, a partire dal concreto e significativo rafforzamento del personale, all'approvazione di norme di semplificazione del procedimento autorizzativo e per il coinvolgimento dei tecnici e dei professionisti privati per verifiche e controlli". È quanto affermato dal presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli (subentrato alla dimissionaria Catiuscia Marini, ndr.), anche in veste di sub Commissario straordinario per la ricostruzione.

Lo ha fatto nel corso di un incontro con dirigenti e personale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e della Protezione civile regionale - nella sua sede di Foligno - alla presenza del direttore regionale, Alfiero Moretti.



Data ultima modifica 05 giugno 2019 ore 14:50