Celebrato anniversario fondazione Arma

Celebrato ai Giardini del Frontone, a Perugia, il 205/o anniversario della fondazione dei carabinieri.

Presenti le massime autorità tra cui la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, il prefetto del capoluogo umbro, Claudio Sgaraglia, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, e quello di Assisi Stefania Proietti, e il procuratore generale della Repubblica, Fausto Cardella.

Schierati un reparto di formazione, composto da militari in alta uniforme e una rappresentanza dei comandanti di stazione insieme ai gonfaloni delle Istituzioni mentre gli alunni della scuola intitolata Donato Fezzuoglio hanno cantato l'inno.

"L'Arma - ha detto il comandante della Legione carabinieri Umbria, generale Massimiliano Della Gala - deve essere intesa come patrimonio per tutta la comunità e come ricchezza per tutti i cittadini". Ha quindi rivolto un saluto "ai cittadini che vivono ancora il disagio del terremoto" ed espresso la sua vicinanza al personale impegnato nelle zone del sisma.