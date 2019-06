Rossi nuovo direttore Coldiretti Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 4 GIU - Mario Rossi, è il nuovo direttore della Coldiretti Umbria: succede a Diego Furia che ha diretto la federazione negli ultimi cinque anni. Nato a Todi, cinquantatreenne, sposato con due figli, con una lunga esperienza in Coldiretti, negli ultimi cinque anni ha guidato la federazione di Arezzo.

"Sono entusiasta e molto motivato per questo incarico - afferma in una nota il neo-direttore - ma anche cosciente dell'impegno che mi attende per rafforzare il ruolo di Coldiretti su tutto il territorio regionale. L'obiettivo prioritario è quello di interpretare al meglio le esigenze degli imprenditori e dei cittadini-consumatori, puntando su una sostenibilità economica che muova da nuovi approcci, in grado di ridurre lo squilibrio lungo la filiera che vede la fase produttiva spesso penalizzata".