Conte alla Cei, sì ordinanza chiese sisma

Nel volgere di una decina di giorni sarà approvata l'Ordinanza attuativa per il secondo piano di ristrutturazione dei beni culturali delle zone terremotate: l'ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, partecipando presso la sede della Cei a una riunione con i Vescovi delle diocesi terremotate del Centro Italia.

L'Ordinanza, si legge in una nota, ha una copertura di 300 milioni di euro; fisserà le modalità per l'avvio della ricostruzione di circa 600 chiese, rispetto alle 3 mila danneggiate dal sisma.

Nell'incontro, promosso dalla segreteria generale della Cei e presieduto dal cardinale Gualtiero Bassetti, sono state rappresentate dai vescovi le istanze delle comunità locali e la loro sofferenza, "a fronte di uno Stato percepito come lontano o comunque in ritardo nel processo di ricostruzione". Al presidente del Consiglio è stato condiviso anche il disagio legato a "un impianto legislativo stratificato nel corso del tempo e appesantito dai tempi della burocrazia".