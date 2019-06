In migliaia al "Perugia Pride"

(ANSA) - PERUGIA, 1 GIU - In migliaia da tutta l'Umbria si sono dati appuntamento nel capoluogo umbro per il "Perugia Pride". Il corteo colorato "in nome dei diritti, dell'autodeterminazione e delle libertà" ha preso il via da piazza Grimana con arrivo ai Giardini Carducci. "Siamo in tanti - ha detto Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos e portavoce del Perugia Pride - alla fine pensiamo intorno alle 5mila persone come lo scorso anno, con oltre 50 associazioni e gruppi politici, sia dall'Umbria che dal Centro Italia, che hanno aderito".

Slogan, striscioni, carri e musica - come avviene da cinquant'anni in tutte le principali città del mondo in favore del movimento lesbico, gay, bisessuale, trans e intersex mondiale - fanno da cornice alla marcia perugina che quest'anno ha scelto come tema "La città che resiste".



Data ultima modifica 01 giugno 2019 ore 17:38