Tappa a Terni Una vita da social

Ha fatto tappa a Terni la sesta edizione di 'Una vita da social', la campagna educativa itinerante sui temi dei social network e del cyberbullismo promossa dalla polizia postale in collaborazione con Miur e Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Partita da Matera, l'iniziativa ha toccato 48 città su tutto il territorio nazionale. A Terni ha visto la partecipazione, in piazza della Repubblica, di numerosi studenti delle scuole medie e superiori, accolti dagli operatori della polizia di Stato in un truck allestito con un'aula didattica multimediale, per sensibilizzarli sui pericoli della rete e confrontarsi sull'uso consapevole della tecnologia.

In totale, attraverso il progetto 'Una vita da social' la polizia postale ha incontrato oltre un milione e 700 mila studenti, 180 mila genitori, 100 mila insegnanti.