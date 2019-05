Pmi, tre bandi Camera commercio di Terni

In arrivo 200 mila di contributi per le piccole e medie imprese del territorio da parte della Camera di commercio di Terni: sono infatti tre i bandi pubblicati dall'ente camerale diretti alle aziende che investiranno nel digitale, nell'internazionalizzazione o sosterranno progetti di alternanza scuola lavoro.

Il più rilevante - 76 mila euro - è riservato alle aziende che nel 2019 hanno ospitato o ospiteranno studenti delle scuole superiori in percorsi di alternanza scuola lavoro. I contributi riconosciuti ad ogni singola impresa sono stati raddoppiati rispetto all'edizione del 2018: da uno a due studenti l'ente erogherà 1.600 euro, 2.000 euro se l'azienda ospiterà da tre a cinque studenti e 3.000 dai cinque studenti in su. Per le imprese che vogliono aprirsi ai mercati esteri, la Camera di commercio ha invece messo a disposizione 70 mila euro per la partecipazione a manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale in Italia e all'estero.