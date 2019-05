Onnis incontra familiari Leo Cenci

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAG - Il commissario dell'azienda ospedaliera di Perugia Antonio Onnis ha incontrato, nella sede della direzione aziendale, i familiari di Leonardo Cenci, fondatore dell'associazione Avanti Tutta onlus, distintasi nel tempo per le innumerevoli iniziative a favore dei malati di cancro. L'incontro, favorito dall'assessore alla Salute dell'Umbria Antonio Bartolini (che non ha potuto presenziato per motivi istituzionali) è servito per esporre i progetti, alcuni già avviati, sempre a favore della struttura complessa di Oncologia Medica del S. Maria della Misericordia.

La famiglia Cenci, come riferisce una nota dell'ospedale, ha garantito la prosecuzione del suo impegno e quello dell'associazione per promuovere altre donazioni, ed ha anticipato che a breve provvederà a dotare il reparto di necessarie strumentazioni mediche.