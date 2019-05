Urbani tartufi e Luiss business school

Nuove opportunità nel mondo del tartufo per i giovani talenti. Grazie alla partnership Luiss Business School - Urbani Tartufi i progetti più innovativi dei ragazzi del Master in Food & Wine Business diventeranno realtà.

Dal 2020, infatti, dieci "prototipi" degli studenti saranno messi in produzione dalla Urbani Tartufi, tra i leader mondiale di mercato, e venduti in 70 Paesi nel mondo. Ad annunciarlo Olga Urbani, della Urbani Tartufi, a pochi giorni dalla conclusione del Master in Food & Wine Business, presieduto dal professor Luca Pirolo, che ha visto protagonisti 30 ragazzi, impegnati nell'ideazione di 30 prodotti innovativi dal punto di vista del marketing, tecnologico-produttivo e del packaging per l'azienda.

Tra i progetti più meritevoli quello sui sofficini ripieni di formaggio al tartufo bianco (primo classificato e tra i primi ad andare in produzione) ma anche il gelato al vero tartufo, barrette e sfogliatine.