Elezioni, voto regolare in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAG - Si sta svolgendo regolarmente fino a questo momento - secondo quanto si è appreso - il voto per le comunali e per le europee in Umbria.

Per quanto riguarda l'affluenza, alle 12 per le europee aveva votato il 19,49 degli aventi diritto, per le comunali il 21,67.

In particolare, fra i centri più grandi della regione dove si vota per il rinnovo del consiglio comunale, alle 12 l'affluenza era del 20,84 a Perugia del 22,92 a Foligno, del 21,44 a Montefalco, del 20,08, del 20,85 a Bastia Umbra, e in Valnerina, a Norcia, alle 12 si era recato al voto il 30,52 degli aventi diritto.