Incendio a veranda ristorante Piediluco

Un incendio è divampato nella prima mattinata di oggi presso un ristorante sulle sponde del lago di Piediluco, in strada di Monte Caperno, a Terni.

Le fiamme hanno interessato la veranda del locale, che ha riportato seri danni, andando quasi completamente distrutta. Non ci sono feriti.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, per spegnere le fiamme, poco dopo le 4.

Sono ora in corso le indagini per risalire alle cause del rogo. Al momento - in base a quanto si apprende - non si esclude alcuna ipotesi, né quella di un corto circuito, né del dolo.

Data ultima modifica 25 maggio 2019 ore 12:37