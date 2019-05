In farmacie campagna su celiachia

Federfarma e Associazione italiana celiachia dell'Umbria insieme per un'azione mirata, concreta ed efficace, per far conoscere "ancora più da vicino in tutte le sue sfaccettature" la patologia cronica dell'intestino tenue, provocata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti, che può colpire individui di tutte le età.

E' nata così la "Campagna informativa sulla celiachia", con le farmacie umbre aderenti che esporranno locandine e depliant informativi per sensibilizzare i cittadini su precauzioni da adottare e rischi conseguenti.

"Crescono le diagnosi di celiachia nella nostra regione grazie ad una maggiore informazione sulla patologia ed un perfezionato percorso diagnostico, ma c'è ancora molto da fare" ha spiegato il presidente Aic Umbria Samuele Rossi.